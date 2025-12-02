 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Scott McTominay encore célébré en Italie
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 13:36

Scott McTominay encore célébré en Italie

Scott McTominay encore célébré en Italie

Le seul vrai Flying Scottishman .

Déjà élu joueur de la saison en Serie A à la fin de la saison 2024-2025, Scott McTominay a été récompensé ce lundi avec une nouvelle distinction. Lors du Gran Gala del Calcio, le milieu écossais du SSC Napoli a été élu joueur de l’année en Italie. Une nomination qui récompense sa superbe année 2025, avec à la clé un quatrième titre de champion d’Italie pour Naples.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank