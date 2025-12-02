Scott McTominay encore célébré en Italie
Le seul vrai Flying Scottishman .
Déjà élu joueur de la saison en Serie A à la fin de la saison 2024-2025, Scott McTominay a été récompensé ce lundi avec une nouvelle distinction. Lors du Gran Gala del Calcio, le milieu écossais du SSC Napoli a été élu joueur de l’année en Italie. Une nomination qui récompense sa superbe année 2025, avec à la clé un quatrième titre de champion d’Italie pour Naples.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
