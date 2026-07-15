Schalke fête son retour en Bundesliga avec une belle recrue

Les Mineurs ont trouvé leur justicier. Pour accompagner son retour en Bundesliga, Schalke va accueillir dans ses rangs un international allemand. Selon Kicker , Robin Gosens devrait rejoindre le club allemand sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire à hauteur de 2,5 millions d’euros, en cas de maintien en Bundesliga . Le natif d’Emmerich, et arrière gauche, sort de deux saisons réussies avec la Fiorentina, durant lesquelles il aura joué à 75 reprises pour 12 buts et 12 passes décisives.

Un amoureux de Schalke

Ce transfert ne devrait faire que des heureux, puisque Robin Gosens n’a jamais caché son amour pour Die Königsblauen. Dans une interview à Kicker , l’international allemand confiait tout simplement que « Schalke était le club qui lui avait donné envie de jouer au foot.» …

ABS pour SOFOOT.com