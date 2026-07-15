Rodri bat un record du Mondial
Un tour de passe-passe. Métronome de l’Espagne contre la France en demi-finale, Rodri a réalisé un match à l’image de sa Coupe du monde, celui d’une plaque tournante au sein d’une équipe qui se délecte de la possession (63,8% de moyenne depuis le début de la compétition). Le Ballon d’or 2024 a ajouté 58 passes réussies (sur 67) à son total désormais record en une édition depuis 1966 selon Opta : 655.
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