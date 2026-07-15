Rayan Cherki s’agace après une question sur son temps de jeu
Ambiance glaciale. Entré en jeu à la 72 e minute pour remplacer Michael Olise, Rayan Cherki n’a pas su renverser la vapeur dans cette demi-finale contre l’Espagne (0-2), où la France aura fait preuve d’une grande pauvreté offensive. À la fin de la rencontre, il a semblé agacé lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il aurait aimé entrer en jeu plus tôt. Une réponse simple qui traduit toute sa frustration : « À ton avis ? ». Puis, il partit.
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