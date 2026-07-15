« Aux larmes citoyens », « acteurs de second rôle » : la presse mondiale allume les Bleus

Voilà, c’est fini. Annoncée favorite depuis le début du Mondial, la France a été ramenée sur terre par l’Espagne (2-0) en demi-finales. Une élimination sans appel, un 14-Juillet, et, au réveil, une presse internationale qui n’a pas vraiment prévu de laisser les Bleus faire leur deuil tranquillement .

« Le meilleur collectif > les meilleurs individus »

Au Portugal, A Bola a dégainé un « Aux larmes citoyens » et reconnaît avoir attendu beaucoup plus de la France. Nous aussi. Pour le quotidien lusitanien, la Roja a livré une prestation collective comparable à sa démonstration contre l’Italie en finale de l’Euro 2012, face à des Bleus transformés en « patchwork ». Marca reste dans le même registre et estime que l’Espagne a tout simplement « effacé les étoiles françaises » . La meilleure attaque du tournoi s’est retrouvée sans lumière, faute de ballons et d’un véritable plan collectif.…

MJ pour SOFOOT.com