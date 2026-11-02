SCÉNARIOS-Les résultats des élections de mi-mandat qui pourraient influencer les deux dernières années du mandat de Trump

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(Dernière mise à jour publiée le 25 octobre)

par Tim Reid

Les Américains votent mardi lors des élections de mi-mandat qui détermineront qui contrôlera le Congrès pendant les deux dernières années du mandat du président Donald Trump .

Les démocrates doivent remporter quatre sièges supplémentaires à la Chambre des représentants ainsi qu’au Sénat pour renverser les majorités serrées des républicains (218 contre 214 à la Chambre et 53 contre 47 au Sénat). Les sondages donnent les démocrates favoris pour la Chambre, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée.

La cote de popularité de Trump étant proche de son plus bas niveau depuis le début de sa présidence, cette élection pourrait redessiner le paysage politique à Washington. Toutefois, même si les démocrates remportaient l’une ou les deux chambres, Trump conserverait son droit de veto et de larges pouvoirs exécutifs , ce qui limiterait la capacité des démocrates à adopter des lois majeures.

Les analystes, stratèges et économistes interrogés par Reuters ont déclaré que des conflits concernant le relèvement du plafond de la dette et le financement du gouvernement étaient probables en 2027, quel que soit le résultat des élections.

Voici les principaux scénarios et ce qu’ils pourraient signifier pour la présidence de Trump, le Congrès et l’économie.

LES DÉMOCRATES REMPORTENT LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, MAIS PAS LE SÉNAT

Majorité démocrate à la Chambre des représentants: 5 à 20 sièges

- Les démocrates prennent le contrôle des commissions de la Chambre des représentants, du pouvoir d’assignation à comparaître et de la capacité à enquêter sur Trump et son administration.

- Les responsables de l’administration Trump visés par des citations à comparaître dans le cadre d’ enquêtes du Congrès pourraient y faire fi, car un ministère de la Justice dirigé par des personnes nommées par Trump ne devrait pas les faire appliquer.

- Trump conserve son droit de veto et une large autorité en matière de droits de douane, d’immigration et de politique étrangère. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré le 20 octobre qu’une Chambre contrôlée par les démocrates ne pourrait exercer que « très peu » de choses pour bloquer le programme de Trump.

- Les républicains du Sénat bloquent la plupart des priorités des démocrates.

- Les démocrates peuvent adopter des projets de loi symboliques « à caractère politique » sur la santé, le droit à l’avortement, le logement et les centres de données d’IA, mais rares sont ceux, voire aucun, qui ont des chances d’être promulgués.

- Des conflits autour du plafond de la dette, des batailles budgétaires et des menaces de fermeture des services publics se profilent à l’horizon en 2027.

Conséquences: les démocrates peuvent enquêter sur Trump et son administration par le biais d’auditions et de citations à comparaître, mais ne peuvent pas remodeler en profondeur la politique. Les analystes s’attendent à une confrontation sur le plafond de la dette d’ici l’été, susceptible de secouer les marchés et de déstabiliser les investisseurs. Trump, qui a largement contourné le Congrès ces deux dernières années, devrait continuer à faire avancer son programme par le biais de décrets présidentiels.

Majorité démocrate à la Chambre des représentants: 21 à 40 sièges

- La direction dispose d’une plus grande marge de manœuvre pour absorber les défections et faire avancer les priorités démocrates.

- Un groupe plus important de nouveaux élus, comprenant davantage de membres progressistes, pourrait renforcer les appels à la destitution de Trump .

- Certains républicains pourraient se montrer plus enclins à rompre avec Trump sur des questions telles que les droits de douane et la guerre contre l’Iran , qui, selon les sondages d’opinion, sont impopulaires.

- Une majorité démocrate plus importante pourrait renforcer la position des démocrates dans les négociations sur le budget et le plafond de la dette, ce qui leur permettrait d’obtenir plus facilement des concessions de la part des républicains.

- Les démocrates disposent d’un plus grand nombre de voix et d’un parcours plus facile pour faire adopter des projets de loi sur la santé, le droit à l’avortement et le coût de la vie, ce qui obligera les républicains du Sénat à se prononcer sur des votes délicats.

Conséquences: les démocrates adopteront probablement des projets de loi pour montrer leur volonté de lutter contre l’inflation, de limiter les pouvoirs de guerre de Trump et de s’opposer aux centres de données. Mais des avancées législatives majeures restent peu probables, car les républicains du Sénat peuvent les bloquer et Trump dispose également d’un droit de veto. Trump peut continuer à gouverner par le biais de décrets, et un bras de fer sur le plafond de la dette reste probable.

LES DÉMOCRATES REMPORTENT LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS, LE SÉNAT EST À ÉGALITÉ 50-50

- Les républicains conservent le contrôle du Sénat, car le vice-président JD Vance peut départager les votes en cas d’égalité.

- Une poignée de sénateurs prêts à rompre avec leur parti, notamment le démocrate de Pennsylvanie John Fetterman et certains républicains modérés, pourraient jouer un rôle décisif lors de votes serrés.

- Les batailles autour du plafond de la dette et du budget deviennent plus imprévisibles, car aucun des deux partis ne peut se permettre de défections, ce qui confère à une poignée de sénateurs le pouvoir de façonner ou de retarder un accord.

Conséquences: Washington pourrait se retrouver dans une impasse, une poignée de sénateurs indécis déterminant l’issue des batailles budgétaires, judiciaires et politiques. Trump devrait pouvoir obtenir la confirmation de ses candidats au Sénat grâce à la voix prépondérante de Vance, tandis que ses politiques en matière de droits de douane, d’immigration et de politique étrangère resteraient largement sans contrôle.

LES DÉMOCRATES REMPORTENT LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET LE SÉNAT

Le contrôle du Sénat pourrait avoir des conséquences plus importantes que celui de la Chambre des représentants à lui seul, car cette chambre statue sur les confirmations judiciaires, les nominations au gouvernement et les nominations d’ambassadeurs.

Majorité démocrate au Sénat: 2 sièges

- Les démocrates prennent le contrôle des commissions sénatoriales et de l’ordre du jour de la chambre.

- Ils bloqueront probablement bon nombre des candidats proposés par Trump à des postes judiciaires et pourraient chercher à retarder le pourvoi de tout poste vacant à la Cour suprême des États-Unis jusqu’après l’élection présidentielle de 2028.

- Les républicains s'empresseront probablement de faire adopter les confirmations avant l'entrée en fonction du nouveau Congrès en janvier.

- Trump conserve son droit de veto et son pouvoir exécutif. L’adoption de lois majeures reste difficile, car la plupart des projets de loi nécessitent 60 voix pour surmonter l’obstruction parlementaire, une règle du Sénat qui permet au parti minoritaire de bloquer ou de retarder l’adoption d’une loi.

- Le contrôle des deux chambres confère aux démocrates un plus grand pouvoir de négociation sur le plafond de la dette et le budget, même si le risque d’impasses budgétaires reste important.

Conséquences: les démocrates disposent désormais d’un contre-pouvoir important sur les nominations de Trump, mais les marges serrées, l’obstruction parlementaire et le droit de veto de Trump limitent les avancées législatives majeures.

Majorité démocrate au Sénat: 4 à 6 sièges

- La direction du parti est moins à la merci de sénateurs isolés et peut se permettre quelques défections.

- Les démocrates ont plus de chances de faire adopter des projets de loi sur les droits de douane, les centres de données, la santé, le coût de la vie et la limitation des pouvoirs présidentiels en matière de guerre, et de contraindre Trump à y opposer son veto.

- Ces batailles autour du veto aident les démocrates à définir les termes de la campagne de 2028.

- Les confirmations judiciaires sont en grande partie paralysées.

Conséquence: les démocrates ont plus de chances de faire adopter des projets de loi répondant aux préoccupations des électeurs concernant la hausse des prix, le coût des soins de santé et les centres de données, et d’accroître la pression sur les républicains. Mais Trump conserve toujours le pouvoir de bloquer la plupart des textes législatifs majeurs. Avec une majorité plus importante, les électeurs se tourneront probablement vers les démocrates pour qu’ils répondent à leurs préoccupations économiques, et pas seulement pour s’opposer à Trump. Trump se dote d’un adversaire politique, ce qui lui permet de partager la responsabilité des défaillances de Washington et, potentiellement, d’imputer les problèmes économiques et la flambée des prix aux démocrates, dont il pourra affirmer qu’ils sont désormais, à tout le moins, tout aussi responsables de l’état de l’ économie.

Majorité démocrate au Sénat: 8 sièges ou plus

- Les démocrates pourraient revendiquer un mandat électoral clair et faire valoir que les électeurs ont sanctionné la gestion par Trump de la première moitié de son second mandat.

- Les démocrates entament les négociations budgétaires avec les républicains et la Maison Blanche sur le financement du gouvernement et le plafond de la dette en position de force, car ils disposent d’un nombre de voix suffisant pour adopter les projets de loi concernés.

- Les démocrates ne disposent toutefois pas des voix nécessaires pour surmonter les obstructions parlementaires, passer outre les vetos ou condamner Trump lors d’un éventuel procès en destitution si les démocrates de la Chambre des représentants décidaient de le destituer.

Conséquences: les démocrates disposent d’un poids politique accru, mais leur capacité à gouverner reste limitée par le droit de veto de Trump, l’obstruction parlementaire et la responsabilité politique partagée en matière économique.

LES RÉPUBLICAINS CONSERVENT LE CONTRÔLE DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET DU SÉNAT

Bien que peu probable, compte tenu du nombre de républicains de la Chambre des représentants dont le siège est menacé, ce scénario reste possible.

Conséquence: Trump et les républicains revendiqueraient un nouveau mandat pour ses deux dernières années au pouvoir. Grâce à un contrôle unifié de Washington, un Trump enhardi serait confronté à peu de contraintes du Congrès et continuerait à faire avancer les nominations judiciaires et autres nominations. Le risque de confrontations majeures sur le budget, la paralysie du gouvernement et le plafond de la dette serait réduit.