Les fournisseurs irlandais à la rescousse des Britanniques privés des livres de Sally Rooney

L'autrice irlandaise Sally Rooney, dans une librairie à Londonderry, en Irlande du Nord, le 30 octobre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Depuis l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni, conséquence de son soutien au groupe interdit Palestine Action, des librairies irlandaises permettent aux Britanniques de continuer à se procurer les livres de la célèbre autrice de "Normal People".

Jenni Doherty, propriétaire de la librairie Little Acorns à Derry, en Irlande du Nord, explique continuer de vendre les romans de la romancière irlandaise de 35 ans grâce à des fournisseurs situés en Irlande.

"Nous n'avons pas l'interdiction de vendre ces livres. Nous pouvons toujours nous les procurer", a-t-elle déclaré à l'AFP, entourée d'ouvrages de Sally Rooney dont "Normal People", "Intermezzo" et "Où es-tu, monde admirable?".

Le groupe Palestine Action a été classé "terroriste" par le gouvernement britannique en juillet 2025 après des actes de vandalisme perpétrés par ses partisans sur une base de l'armée de l'air et une attaque à Bristol contre un site de l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems.

Depuis lors, tout soutien financier ou matériel au mouvement est prohibé.

Or l'autrice avait annoncé en août 2025 son intention de reverser à l'organisation propalestinienne une partie de ses droits d'auteur, y compris les redevances issues des adaptations télévisées de ses romans.

Mi-octobre, son éditeur britannique Faber a indiqué qu'il ne pouvait pas reverser à Sally Rooney les revenus générés par son travail au Royaume-Uni, et a donc annoncé qu'il cessait de distribuer ses ouvrages dans le pays.

"L'exécution des contrats de publication de mes œuvres au Royaume-Uni pourrait désormais constituer une infraction pénale grave", a expliqué l'autrice, qui a pris cette décision d'un commun accord avec l'éditeur.

La ville nord-irlandaise de Derry, aussi appelée Londonderry, fait partie du Royaume-Uni mais se situe à la frontière avec la république d'Irlande. Elle peut donc facilement se fournir en livres de l'autrice auprès de distributeurs irlandais, et les réexpédier ensuite à des clients, y compris en Grande-Bretagne.

Des livres de l'autrice irlandaise Sally Rooney, dans une librairie à Londonderry, en Irlande du Nord, le 30 octobre 2026 ( AFP / Paul Faith )

Les livres eux-mêmes n'ont pas été interdits et les exemplaires stockés dans les librairies britanniques peuvent continuer à être vendus. En revanche, les commerçants ne peuvent plus renouveler leurs stocks via le réseau habituel de distribution de Faber au Royaume-Uni.

Nouveaux lecteurs

Depuis l'interdiction, Jenni Doherty explique avoir reçu des demandes de libraires britanniques à la recherche de fournisseurs alternatifs.

"J'ai eu beaucoup de nouveaux clients", ajoute-t-elle, soulignant que l'annonce d'une restriction des ventes avait suscité la curiosité et élargi le lectorat des romans de Sally Rooney.

Cette Irlandaise, souvent présentée comme la "voix d'une génération" avec ses romans chroniquant les amours modernes, a connu un succès mondial avec son deuxième livre, "Normal People" (2018), adapté en série par la BBC en 2020.

Jenni Doherty a disposé ses livres bien en évidence sur le comptoir de sa librairie, ce qui suscite "des conversations honnêtes et personnelles" avec les clients, selon elle.

"Un livre interdit est un livre qui s'achète", constate-t-elle.

Ventes décuplées

Le regain d'intérêt pour l'autrice est aussi perceptible en république d'Irlande.

A Galway, la librairie Kenny's Bookshop a ainsi indiqué que les ventes de ses romans avaient décuplé après la décision de Faber.

Même à Londres, dans la librairie Bard Books de Londres, les exemplaires restants se sont écoulés en quelques jours.

Sally Rooney "capte l'air du temps d'une manière qui lui est vraiment propre. Les gens aiment ses livres et son écriture", décrit sa propriétaire Vicki Shenkin Kerr.

Mais celle-ci a décidé de ne pas importer d'autres exemplaires: "Nous ne serions pas à l'aise de vendre un livre dont l'auteur ne perçoit pas les droits", a-t-elle expliqué à l'AFP.

"Cela ressemble vraiment à une volonté de réduire au silence", ajoute-t-elle.

La cofondatrice de Palestine Action, Huda Ammori, a engagé un bras de fer judiciaire avec le gouvernement pour faire annuler l'interdiction du mouvement. Une audience est prévue mercredi et jeudi devant la Cour suprême britannique.