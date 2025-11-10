Scandale de paris en Turquie : plus de 1000 joueurs impliqués
Grosse cote, gros gain… gros coup de sifflet.
Cela fait maintenant deux semaines que le scandale des paris sportifs a éclaté au sein de la Fédération turque. Après avoir arrêté plusieurs arbitres et les avoir placés en garde à vue, la TFF s’attaque désormais aux joueurs, eux aussi accusés d’avoir enfreint la réglementation. Via un communiqué publié sur son site, la Fédération annonce que près de 1024 footballeurs ont été pris en flagrant délit de paris interdits. Oui, 1024. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer