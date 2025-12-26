Azzedine Ounahi : « C'est un match qui va nous servir»

Un acte manqué.

Suite au match nul entre le Maroc et le Mali ce vendredi soir (1-1), qui oblige les Lions de l’Atlas à aller chercher sa qualification face à la Zambie lors de la dernière journée des phases de groupe , Azzedine Ounahi, visiblement remonté, n’a pas caché sa déception au micro du diffuseur de la CAN : « La première mi-temps, on était très bien, on a mis de l’intensité et on a eu des occasions pour marquer. Mais en seconde on n’est pas rentrés dans le match, on a arrêté de jouer. »…

TM pour SOFOOT.com