Achraf Hakimi titulaire contre la Zambie ?

Revenant d’une blessure à la cheville contractée le 4 novembre lors d’un PSG-Bayern, Achraf Hakimi est de nouveau resté sur le banc , vendredi lors du deuxième match de poule du Maroc, face au Mali (1-1). Mais son retour est imminent, si l’on en croit le sélectionneur Walid Regragui : « L’objectif, c’est de ne pas se précipiter parce qu’il a eu une grave blessure et on veut le faire entrer progressivement , a posé l’entraîneur après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Équipe . Sur le troisième match, on a des chances de voir Achraf soit débuter, soit rentrer . Mais il sera prêt pour les matches à élimination directe , ça c’est sûr. […] Aujourd’hui, il était prédisposé pour entrer au moins dix minutes. Mais vu la configuration du match, l’intensité et le résultat, on a préféré ne pas prendre de risques parce qu’on avait peur aussi sur un coup de le mettre en danger. »

JB pour SOFOOT.com