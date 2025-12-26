 Aller au contenu principal
Et si la Tanzanie était une future grande d'Afrique ?
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 23:05

Et si la Tanzanie était une future grande d'Afrique ?

Et si la Tanzanie était une future grande d'Afrique ?

Engagée dans la quatrième CAN de son histoire, la Tanzanie est une sélection qui travaille bien et en silence. Si la bande de Miguel Angel Gamondi, nommé sélectionneur un mois avant la compétition, fera de son mieux dans cette édition marocaine, elle a déjà les regards tournés vers 2027, quand elle accueillera le tournoi pour la première fois.

Mardi dernier, au complexe sportif de Fès, la Tanzanie débutait sa CAN contre le Nigeria. Un premier match ponctué par une défaite (1-2), mais l’essentiel est ailleurs. En se qualifiant pour la quatrième Coupe d’Afrique de leur histoire (1980, 2019, 2023, 2025), les Taifa Stars s’imposent peu à peu comme une nation émergente du continent. Le fruit d’un remarquable travail réalisé au pied du Kilimandjaro depuis plusieurs années.

« C’est un pays qui n’est pas forcément cité quand on parle du football africain mais qui a tout pour bien faire » , introduit Pierre Lechantre. Le tacticien français, qui a parcouru (entre autres) le continent africain durant plus de vingt ans, a vécu sa dernière expérience sur un banc en Tanzanie, au Simba SC (2017-2018). « Comme dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de problèmes qui sont regrettables. Mais mon expérience au Simba m’a permis de voir que la Tanzanie a tout pour devenir une grande nation du football africain dans les prochaines années » , estime-t-il. Rien que ça.…

Propos de Pierre Lechantre recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com

