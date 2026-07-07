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Scaloni et l'Argentine ont une préférence pour la finale
information fournie par So Foot 07/07/2026 à 11:04

Scaloni et l'Argentine ont une préférence pour la finale

Scaloni et l'Argentine ont une préférence pour la finale

Scaloni a fait son choix. Avant que l’Argentine n’affronte l’Égypte ce mardi soir (18 heures) pour le compte des huitièmes de finale, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a évoqué les différents favoris pour la Coupe du monde. Et il a une idée très précise de l’adversaire qu’il voudrait retrouver à New York le 19 juillet prochain : « Affronter l’Espagne en finale ? Je signe tout de suite ! (Sourire.) »

« Cette Coupe du monde est compliquée pour tout le monde »

Passée très proche de la catastrophe face au Cap-Vert (3-2 après prolongation) en seizièmes de finale, l’ Albiceleste sait qu’elle devra hausser le curseur face aux Pharaons de Mohamed Salah. En tout cas, Scaloni ne s’attend pas au même match que contre les Tubarões Azuis : « L’Égypte ne joue pas aussi bas. Elle est construite différemment, elle attaque , note le technicien argentin en conférence de presse. Sachant que le Cap-Vert avait joué de manière très différente contre l’Arabie saoudite qu’il ne l’a fait que contre nous. On est prêts pour ce qui se présente. Mais en principe, l’Égypte une équipe avec des joueurs pour attaquer, ils ne ferment pas le jeu. »

VM pour SOFOOT.com

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