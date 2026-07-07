« Cristiano Ronaldo, trop c'est trop » : le Portugal veut tourner la page CR7

Se tourner vers l’avenir ou faire une ode à ce qui est déjà le passé ? Après l’élimination du Portugal par l’Espagne en huitièmes de finale (0-1), jamais la presse portugaise n’a été autant divisée depuis le début du Mondial .

« À bientôt à la maison » , titre le journal sportif O Jogo , déjà tourné vers l’édition paraguayo-argentino-uruguayo-hispano-portugo-marocaine de 2030. « Il a terminé » , met en avant Record , avec l’émotion de la légende Cristiano Ronaldo accompagnée d’une de ses déclarations du soir : « C’était mon dernier Mondial. Mais je ne vais pas décider à chaud si je continue. » …

NB pour SOFOOT.com