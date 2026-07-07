 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une grave blessure pour un joueur belge, forfait pour la suite du Mondial
information fournie par So Foot 07/07/2026 à 12:30

Une grave blessure pour un joueur belge, forfait pour la suite du Mondial

Une grave blessure pour un joueur belge, forfait pour la suite du Mondial

La Belgique s’est peut-être qualifiée en éliminant les États-Unis, le monsieur orange de la Maison Blanche et la FIFA, mais elle a perdu gros au milieu de terrain. Sorti sur blessure lors de la victoire des Diables rouges face à Team USA (4-1), Amadou Onana souffre d’une rupture des ligaments croisés.

Absent 7 à 8 mois

Après un contact avec Pulisic, le Belge est resté au sol en se tenant le genou et en se tordant de douleur ce qui présageait rien de bon. Le joueur d’Aston Villa devrait manquer 7 à 8 mois de compétition et voit donc sa Coupe du monde s’arrêter brutalement, juste avant le quart de finale contre l’Espagne. Un énorme coup dur pour la Belgique, qui perd l’un de ses hommes forts au pire moment du tournoi.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Suisse sera grandement diminuée face à la Colombie
    La Suisse sera grandement diminuée face à la Colombie
    information fournie par So Foot 07.07.2026 14:23 

    Tu peux avoir un forfait, mais pas cinq. Blessés depuis plusieurs jours, Michel Aebischer et Luca Jaquez étaient déjà incertains pour le huitième de finale face à la Colombie . Sauf que la Suisse fait face à une nouvelle vague de blessés, à commencer par la révélation ... Lire la suite

  • À Bruxelles, la joie des supporters après la victoire des Diables
    À Bruxelles, la joie des supporters après la victoire des Diables
    information fournie par AFP Video 07.07.2026 14:15 

    Les supporters belges laissaient éclater leur joie lundi soir à Bruxelles, après une victoire 4-1 face aux États-Unis. "Je suis surtout très heureux d'avoir cloué le bec à Trump, qui a voulu changer les règles et a finalement perdu", raconte un supporter belge. ... Lire la suite

  • La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1
    La Juventus accueille un ancien flop de Ligue 1
    information fournie par So Foot 07.07.2026 13:54 

    Le chômage n’aura pas duré longtemps. Seulement un petit mois après son départ de l’AS Roma, Frederic Massara a été nommé directeur technique de la Juventus. Le club turinois l’a annoncé ce mardi à travers un communiqué. Il sera chargé de « superviser la gestion ... Lire la suite

  • Un peu de frustration chez un joueur des Bleus
    Un peu de frustration chez un joueur des Bleus
    information fournie par So Foot 07.07.2026 13:51 

    Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pendant que l’équipe de France brille et s’éclate à la Coupe du monde, ses remplaçants sont peu sollicités et ne le vivent pas forcément bien. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui n’a toujours pas disputé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank