Les médias américains ne pardonnent pas la Team USA

«World champion of what ? Of the United States ? » Matés par la Belgique cette nuit après un match globalement très mauvais, les États-Unis sortent par la petite porte de cette Coupe du monde américaine .

Un constat partagé par The Athletic , qui regrette que « les Américains ont joué un football bâclé et moche en première mi-temps » tout en étant « négligents, relâchés, dispersés ». De son côté, le Los Angeles Time déplore une défaite qui a « ramené les États-Unis sur Terre ». Enfin, FOX sports s’est montré le plus dur envers la sélection étasunienne, en parlant d’une défaite « gênante » de la Team USA contre la Belgique.…

ABS pour SOFOOT.com