Le PSG et Feller claquent une manita à Louvain
PSG 5-0 Louvain
Buts : Ajibade (9 e ), Feller (51 e , 63 e ), Karchaoui (69 e ) et Yaya (84 e )
Net et sans bavure. Une semaine après son nul prometteur face au Real Madrid, le PSG féminin n’a fait qu’une bouchée de Louvain lors de la deuxième journée de la Ligue des champions féminine (5-0). Les joueuses de Paulo César n’ont pas mis longtemps avant de se mettre à l’abri. Servie par un centre en retrait de Naomie Feller, Rasheedat Ajibade fait trembler les filets dès la 9 e minute (1-0) . Malgré de nombreuses tentatives, il faudra attendre ensuite la seconde mi-temps pour que les Parisiennes tuent le suspense.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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