La sortie de Mbappé en boîte de nuit fait enrager l'Espagne

Ça ne passe pas. Aperçu en boîte de nuit à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, Kylian Mbappé, qui a quitté le rassemblement de l’équipe de France à la suite d’une blessure au genou, fait grincer des dents en Espagne . Les médias espagnols et les supporters du Real Madrid reprochent au capitaine des Bleus de ne pas être professionnel et de ne pas prendre de repos pour soigner sa blessure.

Mis au repos forcé

Déjà épinglé en mai dernier pour son week-end en Sardaigne alors qu’il était touché aux ischio-jambiers, l’international français, qui a remporté le trophée Pichichi de la saison 2025/2026, est très régulièrement sous le feu des critiques . Pourtant, selon les informations transmises par le club, la nature même de sa blessure l’empêche de s’entraîner, même en salle, ou encore d’être traité par les kinés du club merengue. …

TM pour SOFOOT.com