Sans Pedri, avec Fabian Ruiz : La composition de l'Espagne face à la France
On prend les mêmes et on recommence.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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Mission impossible ? Ils ne sont plus que quatre, mais seul un d’entre eux a les moyens de prolonger une série qui court depuis le début du XXI e siècle. En cas de sacre final de l’Angleterre, chaque édition de la Coupe du monde depuis 2002 aura été remportée par ... Lire la suite
La France et son attaque étincelante à la poursuite d'une troisième finale consécutive face à l'Espagne de Lamine Yamal: comme attendu, les deux équipes les plus impressionnantes du Mondial-2026 se retrouvent dans une demi-finale aux allures d'immense choc, mardi ... Lire la suite
Comme prévu. Les rumeurs étaient donc vraies : Didier Deschamps a décidé d’opérer un changement sur le flanc gauche de son attaque puisque c’est Bradley Barcola qui débutera cette première demi-finale du Mondial 2026 , ce mardi soir face à l’Espagne (coup d’envoi ... Lire la suite
De quoi rendre fier l’Oncle Picsou. Retraité des terrains depuis 2025 et une dernière pige au Sao Paulo FC, l’ancien international (48 sélections) brésilien Oscar coule désormais une retraite tranquille et qui s’annonce assez stable d’un point de vue financier ... Lire la suite
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