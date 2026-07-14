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Sans Pedri, avec Fabian Ruiz : La composition de l'Espagne face à la France
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 19:21

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