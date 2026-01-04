Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Sans Mbappé, le Real assure face au Betis
information fournie par So Foot•04/01/2026 à 18:12
Sans Mbappé, le Real assure face au Betis
Real Madrid 5-1 Betis Séville
Buts : García (20
e
, 50
e
et 82
e
), Asencio (56
e
) et Fran Garcia (90
e
+4) pour les Merengue // Cucho Hernandez (66
e
) pour les Verdiblancos
C’est ce qu’on appelle passer par toutes les émotions. Longtemps mené sur la pelouse de Fulham, Liverpool a cru gagner dans les dernières secondes à Craven Cottage, dans une rencontre lancée avec un quart d’heure de retard. Raté, la faute à une égalisation venue ...
Lire la suite
Les fêtes sont terminées à Marseille : l'OM s'est incliné au Vélodrome, ce dimanche après-midi, contre un FC Nantes qui n'avait plus goûté à la victoire depuis sept matchs en championnat (0-2). Les Phocéens, qui ont fini la partie à neuf contre onze, voient l'OL ...
Lire la suite
Un début d’année rempli d’émotions. Alors que l’OM retrouve la compétition à domicile contre Nantes, le stade Vélodrome a rendu hommage à Jean-Louis Gasset , ancien entraîneur du club phocéen. Un tifo a notamment été déployé par le virage sud, avant qu’une minute ...
Lire la suite
Oh, une polémique arbitrale ! Après un début de journée mouvementée, entre vendredi et samedi, la Ligue 1 va continuer de faire causer ce dimanche. Au Vélodrome, Youssef El-Arabi a pensé ouvrir le score pour Nantes contre l’OM dès la 8 e minute de jeu, en profitant ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer