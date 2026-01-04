 Aller au contenu principal
Sans Mbappé, le Real assure face au Betis
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 18:12

Sans Mbappé, le Real assure face au Betis

Sans Mbappé, le Real assure face au Betis

Real Madrid 5-1 Betis Séville

Buts : García (20 e , 50 e et 82 e ), Asencio (56 e ) et Fran Garcia (90 e +4) pour les Merengue // Cucho Hernandez (66 e ) pour les Verdiblancos

No Mbappé, no problem.…

TB pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Nul fou entre Liverpool et Fulham, Newcastle et Brentford affirment leurs ambitions
    Nul fou entre Liverpool et Fulham, Newcastle et Brentford affirment leurs ambitions
    information fournie par So Foot 04.01.2026 18:20 

    C’est ce qu’on appelle passer par toutes les émotions. Longtemps mené sur la pelouse de Fulham, Liverpool a cru gagner dans les dernières secondes à Craven Cottage, dans une rencontre lancée avec un quart d’heure de retard. Raté, la faute à une égalisation venue ... Lire la suite

  • L'OM perd les pédales contre Nantes
    L'OM perd les pédales contre Nantes
    information fournie par So Foot 04.01.2026 17:06 

    Les fêtes sont terminées à Marseille : l'OM s'est incliné au Vélodrome, ce dimanche après-midi, contre un FC Nantes qui n'avait plus goûté à la victoire depuis sept matchs en championnat (0-2). Les Phocéens, qui ont fini la partie à neuf contre onze, voient l'OL ... Lire la suite

  • Le magnifique hommage du Vélodrome à Jean-Louis Gasset
    Le magnifique hommage du Vélodrome à Jean-Louis Gasset
    information fournie par So Foot 04.01.2026 16:27 

    Un début d’année rempli d’émotions. Alors que l’OM retrouve la compétition à domicile contre Nantes, le stade Vélodrome a rendu hommage à Jean-Louis Gasset , ancien entraîneur du club phocéen. Un tifo a notamment été déployé par le virage sud, avant qu’une minute ... Lire la suite

  • OM-Nantes : pourquoi le but d'El-Arabi a été refusé
    OM-Nantes : pourquoi le but d'El-Arabi a été refusé
    information fournie par So Foot 04.01.2026 16:04 

    Oh, une polémique arbitrale ! Après un début de journée mouvementée, entre vendredi et samedi, la Ligue 1 va continuer de faire causer ce dimanche. Au Vélodrome, Youssef El-Arabi a pensé ouvrir le score pour Nantes contre l’OM dès la 8 e minute de jeu, en profitant ... Lire la suite

L'offre BoursoBank