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Sans match officiel depuis 7 ans, un pays fait son retour pour les qualifications à la CAN
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 10:42

Sans match officiel depuis 7 ans, un pays fait son retour pour les qualifications à la CAN

Sans match officiel depuis 7 ans, un pays fait son retour pour les qualifications à la CAN

La dictature contre la monarchie. Après sept ans sans participer à un match officiel, l’Érythrée était de retour sur la planète football ce mercredi soir contre l’Eswatini . Rappelons que le dirigeant du pays de la Corne, Isaias Afwerki, surnommé « le Kim Jong-un africain », avait fait pression sur la Fédération érythréenne de football pour qu’elle se retire des éliminatoires de la CAN 2023 et de la Coupe du monde 2026. La raison de ce choix stupide : la peur que certains internationaux profitent des déplacements sur le continent pour fuir le pays et demander l’asile politique ailleurs.

Retour gagnant

Depuis cette décision, les Red Sea Camels n’avaient plus joué de match officiel depuis une finale de la 2019 CECAFA Cup , une compétition réservée aux pays d’Afrique centrale et de l’Est, perdue contre l’Ouganda 3-0. Sept ans après, l’équipe a à nouveau le droit de taper le ballon pour les qualifications de la CAN 2027.…

MBC pour SOFOOT.com

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