Football: Le président de la Fédération sénégalaise qualifie de "braquage" le retrait de la victoire à la CAN

Coupe d'Afrique des Nations de la CAF - Maroc 2025 - Finale - Sénégal v Maroc

par Vincent Daheron

Le président de la ‌Fédération sénégalaise de football (FSF) Abdoulaye Fall a estimé jeudi que le retrait du titre du Sénégal à ​la CAN au profit du Maroc était "un braquage administratif" et que la FSF allait désormais mener "une croisade" devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour récupérer son sacre.

"Face à ce qui s'apparente à un braquage ​administratif le plus grossier de l'Histoire de notre sport, le Sénégal refuse la fatalité", a déclaré Abdoulaye Fall lors d'une conférence de ​presse organisée à Paris. "Notre combat dépasse aujourd'hui le simple ⁠rectangle vert et la justice sportive, il s'agit de défendre l'honneur de nos joueurs."

Le TAS ‌a déclaré mercredi dans un communiqué avoir enregistré l'appel de la FSF concernant la décision du 17 mars dernier du jury d'appel de la Confédération africaine de ​football (CAF), déclarant le Sénégal forfait lors ‌de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en janvier dernier, ⁠pour avoir quitté le terrain, et attribuant la victoire au Maroc.

Revenus sur la pelouse après une quinzaine de minutes, les Lions de la Teranga s'étaient finalement imposés en prolongation (1-0).

"L'heure est grave", a poursuivi jeudi ⁠Abdoulaye Fall, qui a ‌également condamné "un chantage diplomatique inacceptable". "C'est pourquoi nous déplaçons aujourd'hui cette bataille devant le ⁠TAS. Pour mener cette croisade, nous avons mandaté une équipe juridique aguerrie."

Lors de cette conférence de presse, ‌la FSF a présenté une équipe de six avocats pour défendre sa cause devant ⁠le TAS, à Lausanne (Suisse).

"C'est affaire qui peut faire tomber d'un côté ou ⁠de l'autre le futur ‌du football. Ce n'est pas seulement l'intégrité du football africain mais l'intégrité du monde du football qui ​va être jugée devant le TAS", a déclaré l'un ‌d'entre eux, Juan de Dios Crespo Pérez, avocat spécialiste du droit du sport et du TAS. "Je suis sûr et certain qu'on ​a la raison avec nous."

L'avocat Serge Vittoz a précisé qu'une procédure devant le TAS dure habituellement entre neuf et douze mois.

"L'idée est de demander une procédure accélérée. Mais pour que cette ⁠procédure accélérée soit mise en place, il faut que tout le monde soit d'accord", a-t-il indiqué. "S'il y a procédure accélérée, on pourrait imaginer avoir une décision dans les deux mois."

De son côté, le gouvernement sénégalais a demandé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête internationale indépendante.

Premier adversaire de la France à la prochaine Coupe du monde, le Sénégal affronte le Pérou, samedi au Stade de France, en match amical.

(Reportage Vincent ​Daheron, édité par Augustin Turpin)