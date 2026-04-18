Sans jouer, le Bayern Munich fait un grand pas vers le titre de champion d'Allemagne

Sans jouer, le Bayern Munich fait un grand pas vers le titre de champion d'Allemagne

Une histoire de scores étriqués. Dans cet après-midi de foot allemand, le Bayern Munich a fait un grand pas vers un 35 e titre de champion d’Allemagne. La raison : le dauphin Dortmund a chuté dans les derniers instants sur la pelouse d’Hoffenheim. Deux pénos d’Andrej Kramarić plus tard (2-1) , le BvB compte 12 points de retard sur le leader munichois, qui n’aura besoin que d’un match nul ce dimanche à domicile contre Stuttgart pour faire péter le champagne.

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Dortmund n’est pas le seul gros à avoir chuté ce samedi après-midi. Le Bayer Leverkusen s’est également incliné , à domicile, contre Augsburg (1-2) . Une très mauvaise opération pour le Bayer qui laisse filer de précieux points dans la course à l’Europe et se retrouve seulement sixième, à la place qualificative pour la Ligue Conférence.…

TJ pour SOFOOT.com