Sans jouer, le Bayern Munich fait un grand pas vers le titre de champion d'Allemagne
Une histoire de scores étriqués. Dans cet après-midi de foot allemand, le Bayern Munich a fait un grand pas vers un 35 e titre de champion d’Allemagne. La raison : le dauphin Dortmund a chuté dans les derniers instants sur la pelouse d’Hoffenheim. Deux pénos d’Andrej Kramarić plus tard (2-1) , le BvB compte 12 points de retard sur le leader munichois, qui n’aura besoin que d’un match nul ce dimanche à domicile contre Stuttgart pour faire péter le champagne.
Première ratée pour Marie-Louise Eta avec l’Union Berlin
Dortmund n’est pas le seul gros à avoir chuté ce samedi après-midi. Le Bayer Leverkusen s’est également incliné , à domicile, contre Augsburg (1-2) . Une très mauvaise opération pour le Bayer qui laisse filer de précieux points dans la course à l’Europe et se retrouve seulement sixième, à la place qualificative pour la Ligue Conférence.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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