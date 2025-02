Sandrine Rousseau au Vélodrome : tout un programme

Les hommes ou femmes politiques, qu'importe leur étiquette, ont toujours eu la tentation d’utiliser le football pour « faire peuple », y compris le président de la République Emmanuel Macron. Mais le storytelling fonctionne rarement. Sandrine Rousseau vient d’en faire l’amère expérience.

Sandrine Rousseau s’est donc autorisée une petite virée au Vélodrome lors du match contre Saint-Étienne parmi les South Winners, un des groupes d’ultras les plus influents des virages marseillais. La députée écologiste n’est pas particulièrement connue pour son intérêt ou sa passion envers le foot, et encore moins pour l’OM. Son selfie aux côtés du controversé Rachid Zeroual, leader des SW87, n’est pas passé inaperçu et c’était sûrement le but. Certes l’élue, originellement invitée par le maire de la ville Benoît Payan, joue la carte de la naïveté dans les colonnes de L’Équipe et de la décision impulsive sur l’invitation d’un supporter local : « Il m’a proposé de venir assister au match dans le virage. J’ai tout de suite accepté, Je ne savais pas qui c’était (Zeroual) . On m’a fait comprendre que c’était un honneur » .

Naturellement les esprits mal tournés douteront qu’il soit possible pour une personnalité de rentrer dans le virage sud sans laissez-passer. D’autres moqueront une politicienne de la capitale (née dans le Val-de-Marne, un temps élue à la Région Nord-Pas-de-Calais) tout sourire chez l’ennemi phocéen – imaginez Sébastien Delogu au milieu du CUP au Parc des Princes -, ou encore de cette Verte qui ne soutenait pas d’autres Verts en train de se prendre une dérouillée (5-1). Sans compter le sexisme qui saupoudre l’ensemble.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com