Sandrine Rousseau au milieu des South Winners pour OM-Sainté

Déjà le duo le plus improbable de l’année.

En campagne dans la région PACA, Sandrine Rousseau qui brigue la tête du parti des Écologistes a fait une petite pause pour assister à la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne. Et visiblement, en football la député ne supporte pas les Verts puisqu’elle a été aperçu non pas dans la tribune présidentielle mais dans le virage sud au milieu des South Winners et de leur leader Rachid Zeroual. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Sandrine Rousseau a eu l’air d’apprécier l’ambiance lors de la victoire de l’OM (5-1).…

SO pour SOFOOT.com