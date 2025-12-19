Le surnom d'Ecuele Manga en sélection est dur mais juste
Un sobriquet digne des meilleurs mangas.
En pleine préparation en vue de leur premier match de CAN contre le Cameroun mercredi, les joueurs gabonais prennent le temps de rigoler . Comme le rapporte le correspondant TV5 Monde au Gabon Yves-Laurent Goma, le capitaine des Panthères Bruno Ecuele Manga se fait désormais appeler « Paul Biya » , en référence au président du Cameroun, au pouvoir depuis 43 ans et aujourd’hui âgé de 92 ans.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
