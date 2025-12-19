 Aller au contenu principal
Les 10 joueurs à suivre durant cette CAN
information fournie par So Foot 19/12/2025 à 13:20

Les 10 joueurs à suivre durant cette CAN

Les 10 joueurs à suivre durant cette CAN

La Coupe d'Afrique des Nations 2025 débute ce dimanche 21 décembre au Maroc. Carlos Baleba, Noah Sadiki, Pierre-Emerick Aubameyang... Plusieurs joueurs seront particulièrement scrutés durant la compétition. Top 10 des joueurs à suivre durant cette 35e édition de la CAN.

Arsène Kouassi, l’art du dribble

Arrivé en terre lorientaise lors du mercato estival en provenance de l’AC Ajaccio, Arsène Kouassi a déjà mis tout le monde d’accord dans le Morbihan. Latéral gauche, celui qui va disputer sa première CAN à 21 ans avec le Burkina Faso, sait attaquer aussi bien que défendre. Dribbleur invétéré, il était fin novembre le joueur à avoir disputé le plus de minutes dans les cinq grands championnats sans jamais s’être fait dribblé. Né en Côte d’Ivoire mais possédant également la nationalité burkinabé, il a finalement choisi de représenter les Étalons, pays dans lequel il a débuté sa carrière de footballeur. Auteur d’un but et de quatre passes décisives en 16 matchs cette saison avec les Merlus, Kouassi est à l’aube de réaliser son rêve comme il l’a confié à RFI fin août et sait que ses performances seront scrutées.

🔒🇧🇫 Arsène Kouassi est le joueur de champ qui a joué le plus de minutes dans les cinq grands championnats européens cette saison (1096 minutes) sans jamais se faire dribbler. pic.twitter.com/h9UZyGYRrR…

Par Léna Bernard et Mohamed Helti pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
