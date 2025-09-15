Samuel Umtiti prend sa retraite

Le tremblement de terre qu’on n’attendait pas.

Ce lundi 15 septembre, Samuel Umtiti a posté un message à l’heure de la sortie du bureau pour annoncer qu’il ne retournerait pas bosser le lendemain. Ni le surlendemain, ni plus jamais d’ailleurs. « Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir… J’ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j’ai pu côtoyer », a résumé le défenseur français, formé à l’Olympique lyonnais , puis passé par le FC Barcelone, Lecce et le LOSC, avec lequel il a disputé 13 petits matchs en deux ans et qu’il a quitté l’été dernier en fin de contrat.…

JD pour SOFOOT.com