Samuel Umtiti, ce Lyonnais que j’aimais

Samuel Umtiti a annoncé son départ à la retraite à 31 ans, ce lundi. On pouvait être un fidèle supporter des Verts et adorer le joueur et ce gars toujours souriant. La preuve.

Je dois bien l’avouer, l’annonce de fin de carrière de Sam Umtiti m’a mis un petit coup. Peut-être parce qu’on ne s’y attendait pas tant, ou plus trop. Sans doute aussi parce qu’on a quasiment le même âge. Et que la retraite à 31 ans, c’est généralement bien trop tôt pour un défenseur central et pour un footballeur tout court. Au fait, je suis supporter stéphanois. Passionné, assidu, Vert depuis toujours et à jamais, jusqu’à se ronger les ongles devant un match à Clermont le samedi soir. Mais l’annonce un peu inattendue d’Umtiti, un lundi de septembre, m’a fait quasiment le même effet que j’avais ressenti pour les retraites de Blaise Matuidi ou Loïc Perrin. La fin d’une époque, quoi. Parce que j’ai toujours adoré le joueur.

Quand Samuel Umtiti a commencé en pro, avec la particularité de découvrir ce grand monde en enchaînant trois titularisations dans trois compétitions différentes (Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue) en janvier 2012, j’étais étudiant à Lyon, je bouffais beaucoup de Ligue 1 et je regardais quasiment tous les matchs de l’OL. Dès ses 19 ans, Sam est devenu un pilier de la défense d’une équipe que j’adorais détester. Stable, fiable, intelligent, anticipation, relance propre, tout ce qu’on aime. Et l’humilité en dehors des terrains, en plus d’un sourire ravageur. Jamais un mauvais mot contre l’ASSE, pas que je me souvienne. Même un soir de 3-0 cruel encaissé à Sainté.…

Par Corentin Fraisse, un supporter des Verts pour SOFOOT.com