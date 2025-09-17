Samuel Umtiti a déjà retrouvé un poste
Le football lui manquait déjà.
Seulement deux jours après avoir annoncé sa retraite à 31 ans, Samuel Umtiti est annoncé comme nouveau consultant pour la plateforme DAZN . Selon L’Équipe, l’ancien Gone commentera la Serie A (championnat dans lequel il a évolué à Lecce) et apparaîtra dans Super Monday, nouvelle émission de la plateforme. Le champion du monde 2018 rejoint notamment Jérémy Ménez en tant que nouveau consultant.…
