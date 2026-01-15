Samuel Eto'o suspendu par la CAF

Crise de colère aux lourdes conséquences. La CAF a suspendu le président de la fédération camerounaise Samuel Eto’o pour quatre matchs après son coup de sang lors de l’élimination du Cameroun en quarts de finale contre le Maroc.

L’ancien attaquant de classe mondiale devra également s’acquitter d’ une amende de 20 000 dollars américains , après avoir explosé de colère sur la tribune VIP réservée aux hauts responsables africains à la suite d’une décision arbitrale qu’il jugeait erronée.…

JE pour SOFOOT.com