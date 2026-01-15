 Aller au contenu principal
L'Ajax se fait humilier par l'AZ
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 10:22

En difficulté en championnat, catastrophique en coupe. Lors des huitièmes de finale de la Coupe des Pays-Bas, l’Ajax Amsterdam n’a pas seulement été éliminé, mais littéralement humilié 0-6 par l’AZ Alkmaar.

Il s’agit d’un nouveau revers dans une saison déjà très décevante pour les Amstellodamois. En championnat également, la situation est loin d’être brillante : l’Ajax n’occupe que la troisième place et accuse déjà seize points de retard sur le leader, le PSV Eindhoven .…

JE pour SOFOOT.com

