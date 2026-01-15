Bright Osayi-Samuel peste contre l'arbitre de Maroc-Nigeria

Always look on the bright side of life ! Après une demi-finale dans laquelle le Nigeria s’est montré méconnaissable, surtout au vu de ses matchs précédents, Bright Osayi-Samuel était forcément dépité de l’élimination des Super Eagles, au terme d’une séance de tirs au but qu’il qualifie de « loterie » : « Je pense qu’on a bien joué. Notre défense était incroyable, je suis fier de l’équipe. Le coach nous a dit qu’il était fier. » On se console comme on peut.

« Ca fait très mal de voir qu’on a des arbitres comme ça »

Toujours est-il que le défenseur de Birmingham City n’a pas maché ses mots envers l’homme en noir, le Ghanée Daniel Laryéa : « Je voulais dire rajouter une chose : l’arbitrage a été épouvantable. Je ne dis pas qu’on a perdu à cause de ça, mais il a pris de très mauvaises décisions et ça fait très mal de voir qu’on a des arbitres comme ça dans des grands matchs comme celui-ci ». …

JD pour SOFOOT.com