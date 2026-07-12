Wimbledon: Sinner reconduit son titre et réaffirme son emprise sur le circuit

Le N.3 mondial Alexander Zverev (g) félicite le N.1 Jannik Sinner qui vient de gagner le finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Il y a eu match, mais le patron reste bel et bien Jannik Sinner: sevré de trophées majeurs depuis un an et titillé par le récent champion de Roland-Garros Alexander Zverev, le N.1 mondial a malgré tout triomphé dimanche à Wimbledon pour la deuxième année d'affilée.

Si la défaillance physique brutale de l'Italien de 24 ans à Roland-Garros avait fait naître des interrogations, renforcées par le premier titre en Grand Chelem enfin décroché à 29 ans par l'Allemand à Paris, Sinner a répondu sans ambiguïté dimanche sur le gazon londonien.

Vainqueur 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4 contre Zverev deux jours après avoir corrigé 6-4, 6-4, 6-4 le septuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (8e), le patron du circuit s'est offert un cinquième titre en Grand Chelem et une 100e victoire dans les quatre tournois phares du tennis mondial.

"Je suis content de ma victoire, mais aussi de la manière dont on a joué tous les deux", a commenté Sinner dans un discours de victoire plus sobre que sa réaction après la balle de match, quand il s'est pris la tête à deux mains et étendu de tout son long sur l'herbe jaunie du Central.

"Jannik, je ne t'aime plus", a pour sa part plaisanté le finaliste malheureux avant de féliciter son bourreau, qui a "encore démontré pourquoi il est le meilleur joueur au monde".

Mauvais souvenirs

Le N.1 mondial Jannik Sinner au filet contre le N.3 Alexander Zverev en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Henry NICHOLLS )

Manifestement libéré par son titre à Paris, Alexander Zverev avait signé dans la foulée le meilleur parcours de sa carrière à Wimbledon, où il n'avait jusqu'à présent jamais dépassé les huitièmes de finale.

Il sera récompensé en supplantant lundi au deuxième rang mondial l'Espagnol Carlos Alcaraz, sur la touche depuis trois mois en raison d'une blessure au poignet droit.

Si Sinner restait sur neuf victoires contre Zverev, ce dernier a encore accrédité l'hypothèse d'une finale équilibrée en arrachant la première manche, son premier set gagné contre l'Italien après quatorze manches perdues d'affilée.

Mais l'Allemand a commis deux fautes directes en coup droit au début du tie-break de la deuxième manche qui ont permis à Sinner de s'adjuger le deuxième acte.

Pas découragé pour autant, le Hambourgeois s'est procuré sa première balle de break du match à 3-3 dans le troisième set, après 2h42 de bagarre.

Mais au moment de s'élancer vers le filet pour tenter de renvoyer une amortie de l'Italien, le colosse allemand (1,98m) a dérapé, chuté, et s'est immédiatement agrippé le genou droit dans une grimace de douleur.

Le N.1 mondial Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Adrian Dennis )

De quoi rappeler les mauvais souvenirs de l'édition 2022 de Roland-Garros, quand il malmenait le maître des lieux Rafael Nadal avant de s'arracher plusieurs ligaments de la cheville droite.

Relevé par Sinner en personne, Zverev n'a plus eu la moindre occasion de prendre le service de son adversaire et a concédé dans le jeu suivant le premier break du match, synonyme de perte de la troisième manche.

L'Italien a porté l'estocade en prenant une nouvelle fois le service du Hambourgeois à 3-3 dans le quatrième set.

Après 3h46 de duel, le vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de la saison a ainsi décroché à 24 ans son sixième trophée de la saison, et le plus prestigieux.

Battu en finale de l'US Open 2025 par son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (2e), il avait été éliminé en demi-finales de l'Open d'Australie en janvier et dès le deuxième tour de Roland-Garros fin mai, disparaissant précocement du seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a pas gagné.

"Je suis certain que tu vas décrocher ce trophée", a lancé Sinner à sa victime du jour. "Tu étais tout près d'y parvenir" dimanche, "et je sais que tu veux devenir N.1 mondial. Là aussi, tu es vraiment tout près", a fait mine de s'inquiéter Sinner, s'attirant les rires du public londonien.

Zverev a lui remercié les spectateurs pour un soutien ressenti "comme jamais auparavant", lui qui a été visé ces dernières années par des accusations de violences conjugales formulées par deux anciennes compagnes.

Le N.3 mondial Alexander Zverev sans solution contre le N.1 Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / HENRY NICHOLLS )

"Même si j'ai perdu cette finale (...), à 29 ans, c'est la première fois que je me crois capable de remporter" Wimbledon, a-t-il positivé.