 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wimbledon: Sinner reconduit son titre et réaffirme son emprise sur le circuit
information fournie par AFP 12/07/2026 à 21:59

Le N.3 mondial Alexander Zverev (g) félicite le N.1 Jannik Sinner qui vient de gagner le finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le N.3 mondial Alexander Zverev (g) félicite le N.1 Jannik Sinner qui vient de gagner le finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Il y a eu match, mais le patron reste bel et bien Jannik Sinner: sevré de trophées majeurs depuis un an et titillé par le récent champion de Roland-Garros Alexander Zverev, le N.1 mondial a malgré tout triomphé dimanche à Wimbledon pour la deuxième année d'affilée.

Si la défaillance physique brutale de l'Italien de 24 ans à Roland-Garros avait fait naître des interrogations, renforcées par le premier titre en Grand Chelem enfin décroché à 29 ans par l'Allemand à Paris, Sinner a répondu sans ambiguïté dimanche sur le gazon londonien.

Vainqueur 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4 contre Zverev deux jours après avoir corrigé 6-4, 6-4, 6-4 le septuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (8e), le patron du circuit s'est offert un cinquième titre en Grand Chelem et une 100e victoire dans les quatre tournois phares du tennis mondial.

"Je suis content de ma victoire, mais aussi de la manière dont on a joué tous les deux", a commenté Sinner dans un discours de victoire plus sobre que sa réaction après la balle de match, quand il s'est pris la tête à deux mains et étendu de tout son long sur l'herbe jaunie du Central.

"Jannik, je ne t'aime plus", a pour sa part plaisanté le finaliste malheureux avant de féliciter son bourreau, qui a "encore démontré pourquoi il est le meilleur joueur au monde".

Mauvais souvenirs

Le N.1 mondial Jannik Sinner au filet contre le N.3 Alexander Zverev en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Henry NICHOLLS )

Le N.1 mondial Jannik Sinner au filet contre le N.3 Alexander Zverev en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Henry NICHOLLS )

Manifestement libéré par son titre à Paris, Alexander Zverev avait signé dans la foulée le meilleur parcours de sa carrière à Wimbledon, où il n'avait jusqu'à présent jamais dépassé les huitièmes de finale.

Il sera récompensé en supplantant lundi au deuxième rang mondial l'Espagnol Carlos Alcaraz, sur la touche depuis trois mois en raison d'une blessure au poignet droit.

Si Sinner restait sur neuf victoires contre Zverev, ce dernier a encore accrédité l'hypothèse d'une finale équilibrée en arrachant la première manche, son premier set gagné contre l'Italien après quatorze manches perdues d'affilée.

Mais l'Allemand a commis deux fautes directes en coup droit au début du tie-break de la deuxième manche qui ont permis à Sinner de s'adjuger le deuxième acte.

Pas découragé pour autant, le Hambourgeois s'est procuré sa première balle de break du match à 3-3 dans le troisième set, après 2h42 de bagarre.

Mais au moment de s'élancer vers le filet pour tenter de renvoyer une amortie de l'Italien, le colosse allemand (1,98m) a dérapé, chuté, et s'est immédiatement agrippé le genou droit dans une grimace de douleur.

Le N.1 mondial Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Adrian Dennis )

Le N.1 mondial Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / Adrian Dennis )

De quoi rappeler les mauvais souvenirs de l'édition 2022 de Roland-Garros, quand il malmenait le maître des lieux Rafael Nadal avant de s'arracher plusieurs ligaments de la cheville droite.

Relevé par Sinner en personne, Zverev n'a plus eu la moindre occasion de prendre le service de son adversaire et a concédé dans le jeu suivant le premier break du match, synonyme de perte de la troisième manche.

L'Italien a porté l'estocade en prenant une nouvelle fois le service du Hambourgeois à 3-3 dans le quatrième set.

Après 3h46 de duel, le vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de la saison a ainsi décroché à 24 ans son sixième trophée de la saison, et le plus prestigieux.

Battu en finale de l'US Open 2025 par son grand rival espagnol Carlos Alcaraz (2e), il avait été éliminé en demi-finales de l'Open d'Australie en janvier et dès le deuxième tour de Roland-Garros fin mai, disparaissant précocement du seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'a pas gagné.

"Je suis certain que tu vas décrocher ce trophée", a lancé Sinner à sa victime du jour. "Tu étais tout près d'y parvenir" dimanche, "et je sais que tu veux devenir N.1 mondial. Là aussi, tu es vraiment tout près", a fait mine de s'inquiéter Sinner, s'attirant les rires du public londonien.

Zverev a lui remercié les spectateurs pour un soutien ressenti "comme jamais auparavant", lui qui a été visé ces dernières années par des accusations de violences conjugales formulées par deux anciennes compagnes.

Le N.3 mondial Alexander Zverev sans solution contre le N.1 Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / HENRY NICHOLLS )

Le N.3 mondial Alexander Zverev sans solution contre le N.1 Jannik Sinner en finale de Wimbledon le 12 juillet 2026 à Londres ( AFP / HENRY NICHOLLS )

"Même si j'ai perdu cette finale (...), à 29 ans, c'est la première fois que je me crois capable de remporter" Wimbledon, a-t-il positivé.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Samuel Eto'o en pince pour un Bleu
    Samuel Eto'o en pince pour un Bleu
    information fournie par So Foot 12.07.2026 21:36 

    À chaque Coupe du monde, il fait tourner les têtes. Meilleur buteur du Mondial (à égalité avec Lionel Messi) à l’approche des demi-finales, Kylian Mbappé ne saura bientôt plus quoi faire de toutes les louanges qu’il reçoit . Les dernières en date ? Elles lui viennent ... Lire la suite

  • Wimbledon
    Sinner triomphe à Wimbledon et conserve son titre
    information fournie par Reuters 12.07.2026 21:20 

    par Shrivathsa Sridhar Jannik Sinner ‌a conservé dimanche son titre à Wimbledon en battant Alexander Zverev (6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4) ​en finale, décrochant ainsi son cinquième trophée du Grand Chelem et prolongeant à dix victoires consécutives sa série face à ... Lire la suite

  • Un porte-conteneurs au large de l'émirat de Sharjahn dans le golfe d'Oman, le 28 juin 2026 ( AFP / - )
    Nouvelles frappes dans le Golfe après l'annonce de la fermeture d'Ormuz par l'Iran
    information fournie par AFP 12.07.2026 21:08 

    La région du Golfe a été le théâtre de nouvelles frappes dimanche après-midi, après que l'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, les Etats-Unis assurant de leur côté que cette voie navigable stratégique restait ouverte. Des affrontements entre les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le PP, parti d'opposition espagnol, organise une manifestation contre le gouvernement socialiste
    Football/Coupe du monde: Les propos racistes de Mariano Rajoy dénoncés en France et en Espagne
    information fournie par Reuters 12.07.2026 21:04 

    Le président ‌de la Fédération française de football a dénoncé dimanche les ​propos tenus par l'ancien président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy selon lequel l'équipe alignée pour la Coupe du monde ​en Amérique du Nord ne comportait aucun Français. "Les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank