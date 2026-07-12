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Une légende pour reprendre les rênes de l'Uruguay ?
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 22:28

Une légende pour reprendre les rênes de l'Uruguay ?

Une légende pour reprendre les rênes de l'Uruguay ?

Voilà qui aurait de la gueule. Légende de l’Uruguay à la retraite depuis 2014, Diego Forlán pourrait retrouver sa Celeste adorée à 47 ans . Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2010 est en effet sur le point de prendre la suite de Marcelo Bielsa en tant que sélectionneur . Si un accord est trouvé avec Diego Forlan dans les prochaines heures, il sera l’entraîneur de l’équipe des moins de 20 ans et des prochains matches amicaux. Il est enthousiaste, même s’il reste quelques points à régler , a ainsi indiqué le président de la Fédération uruguayenne de football (AUF) Ignacio Alonso à la chaîne Teledoce.

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