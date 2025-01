Samsung Electronics fait état de résultats préliminaires "en-deçà des attentes du marché"

( AFP / ANTHONY WALLACE )

Le géant de la tech sud-coréen Samsung Electronics a fait état mercredi de "résultats préliminaires sensiblement en-deçà des attentes du marché" au quatrième trimestre 2024, malgré un bond des ventes sur un an.

"A la lumière des résultats préliminaires sensiblement en-deçà des attentes du marché, nous avons pour objectif de limiter la confusion du marché et des investisseurs jusqu'à l'annonce des résultats finaux", prévue à la fin du mois, a dit le groupe dans un communiqué.

En octobre, Samsung Electronics avait présenté de rares excuses, reconnaissant faire face à une "crise" et prenant acte de questions autour de sa "compétitivité technologique" et du "futur de l'entreprise".

"Malgré un revenu trimestriel record au 4T, poussé par des ventes robustes de produits de haute capacité, la demande faible pour les ordinateurs conventionnels et les produits mobiles ont pesé sur la performance globale", a reconnu le groupe mercredi.

Les ventes au 4T 2024 ont progressé de 10,7% comparé à la même période en 2023, mais reculé de 5,2% par rapport au trimestre précédent.

La filiale star du conglomérat Samsung pronostique un bénéfice d'exploitation situé entre 6.400 et 6.600 milliards de wons (4,3 à 4,4 milliards d'euros) au 4T, en hausse de plus de 130% par rapport au 4T 2023.

Ce chiffre est cependant inférieur de 15,7% aux attentes moyennes des analystes, selon la cellule de données financières de l'agence Yonhap.

La division en charge des puces mémoire et autres pièces de micro-électronique "a rapporté des baisses des ventes et des bénéfices en raison d'une dégradation des conditions de marché, en particulier concernant les produits liés aux technologies de l'information (IT)", a reconnu le fabricant.

La filière fonderie électronique a notamment été confrontée en 2024 à des "baisses de commandes de la part de clients-clés (...), la progressive fin de vie de certains produits et une reprise lente de processus segments mâtures", souligne auprès de l'AFP Eden Chung, analyste de TrendForce.

"Par conséquent, le revenu annuel de l'entreprise devrait rester à plat comparé à 2023", poursuit-elle.

"Nous nous attendons à d'autres diminutions dans la valeur des contrats pour les mémoires flash conventionnelles DRAM et NAND", complète Tom Hsu, également analyste de TrendForce.

Après ce rapport préliminaire, le titre de Samsung à la Bourse de Séoul a néanmoins grimpé de 0,72% en matinée.