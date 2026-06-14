Haïti lésée par l'arbitrage contre l'Écosse ?

Premier scandale ?

Seuls les plus gros mordus ou les plus gros couche-tard ont suivi Haïti-Écosse à 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, mais ils auront au moins pu se faire leur propre idée sur l’une des premières grandes interrogations de ce Mondial : Haïti a-t-elle été volée par l’arbitre ? Deux faits de jeu resteront en mémoire : d’abord, une main de Grant Hanley sur une frappe de Jean-Ricner Bellegarde, qui aurait pu (dû ?) valoir un penalty, puis un pied très haut de Kenny McLean sur Josué Casimir, qui a valu un carton jaune mais aurait pu être plus foncé. Si cette deuxième action a eu une incidence moindre, puisqu’elle est arrivée à la 95 e minute de jeu, la première est survenue à la 79 e , et aurait pu permettre aux gars de Sébastien Migné de revenir à hauteur à quelques minutes du terme……

AL pour SOFOOT.com