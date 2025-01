Samba-Mandanda : les secrets d'une entente cordiale

Ramener Brice Samba comme gardien numéro un du Stade rennais pour prendre la place de Steve Mandanda est-elle l'idée du siècle ? Cette association rappelle en tout cas des souvenirs marseillais. Une entente cordiale entre un indéboulonnable et un ambitieux qui n'a jamais été en capacité de tout renverser. Voici l'histoire olympienne de ce duo qui ne se lâche décidément pas.

Prenez une feuille, tracez un tableau à deux colonnes : une pour Steve Mandanda, l’autre pour Brice Samba. Et notez les événements de leurs vies et de leurs carrières. La ressemblance des parcours est édifiante. Les deux sont nés à moins de 50 kilomètres d’écart de part et d’autre du fleuve Congo, entre la RDC (ex-Zaïre) pour Mandanda (à Kinshasa) et le Congo pour Samba (à Linzolo). Le duo a grandi dans le même quartier de La Madeleine à Évreux, en côtoyant le même club ébroïcien (ALM Évreux). Avant d’intégrer chacun leur tour le centre de formation du Havre. Puis de signer à l’OM.

Ils ne se sont pas connus à Clairefontaine en équipe de France, mais la retraite de Mandanda (combinée à celle de Hugo Lloris) a ouvert la porte à Samba, convoqué par Didier Deschamps pour le premier rassemblement post-Coupe du monde 2022. Avant, donc, que ces deux « inséparables » ne se retrouvent au Stade rennais en 2025. Et que Samba ne pique la place à Mandanda pour son premier match en Rouge et Noir face à… l’OM, ce samedi soir.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com