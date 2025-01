Salma Hayek, « les filles sont-elles jolies ? »... Les recettes de John Textor pour une Ligue 1 plus visible

Le micro est éteint, il est l’heure de rentrer John.

En pleine bourre à RMC , John Textor a dévoilé sa recette pour une Ligue 1 plus visible à l’international. Partant du constat que « le produit montré par la Ligue à la télé, de manière générale, est nul », l e président de l’OL a décrit des pistes d’amélioration du foot français : une indépendance entre la DNCG et la LFP, des billets au stade moins chers ( « Un stade vide, c’est horrible à la télé ») , des standards de diffusions télé plus élevés, et une mise en récit plus importante. Et pour ça , l’exemple n’est pas glorieux : « Il faut qu’on raconte des histoires : pourquoi regarder tel ou tel match ? Pourquoi Le Havre ? C’est où ? En Normandie ? Quel temps y fait-il ? Les filles sont-elles jolies ? » …

UL pour SOFOOT.com