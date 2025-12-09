Sale soirée pour Ivan Toney, arrêté dans un bar à Londres
Plus de sang froid sur penalty.
Un retour à Londres difficile. Transféré en Arabie saoudite à l’été 2024, à Al Ahli, Ivan Toney s’autorise des virées à Londres de temps en temps pour passer du bon temps. Aperçu dans un bar de Soho, l’attaquant anglais a passé une mauvaise soirée. Selon le média The Sun , l’ex-buteur de Brentford a été reconnu par des fans , qui sont venus lui demander un selfie.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer