information fournie par So Foot • 27/04/2025 à 23:47

Sale nouvelle pour Textor en Belgique

Samedi qui rit, dimanche qui pleure.

Au lendemain de la belle victoire de l’OL contre Rennes (4-1), John Textor a vécu un dimanche bien différent avec un autre de ses clubs, Molenbeek. Contraint de remonter deux buts après sa défaite contre Lokeren lors de la première manche des demi-finales d’accession , le RWDM était pourtant en position d’atteindre son objectif en menant 3-0 à cinq minutes de la fin … Tout ça pour s’effondrer et encaisser deux buts de Radja Nainggolan (86 e ) et Samuel Ntamack (89 e ). Un scénario catastrophe qui condamne le club aux portes de la finale des play-offs, malgré sa victoire (3-2). Relégué il y a un an, Molenbeek passera donc une deuxième saison d’affilée en deuxième division .…

QB pour SOFOOT.com