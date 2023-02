Salaires, soins médicaux, dette étudiante... Pour Bernie Sanders "nous sommes en pleine lutte des classes"

Le sénateur américain alerte sur l'écart qui se creuse entre une poignée de très riches et une majorité de personnes tombant dans la précarité.

Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders à la Maison blanche le 25 janvier 2023. ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )

"Nous sommes en pleine lutte des classes, et la mauvaise classe est en train de gagner", a lancé jeudi 23 février le sénateur américain Bernie Sanders lors d'une conférence au Southbank Centre de Londres pour le lancement de son dernier livre.

Sorti mardi, l'ouvrage du sénateur indépendant du Vermont, "It's OK to Be Angry About Capitalism" ("C'est normal d'être en colère contre le capitalisme", ndlr), entend interroger le système économique actuel. Il invite le lecteur à "regarder en face la réalité autour de nous".

Bernie Sanders évoque notamment le coût des soins médicaux aux Etats-Unis, la dette étudiante, mais aussi le système éducatif en passant par la baisse générale des salaires en tenant compte de l'inflation.

Les écarts de salaires se creusent

"La classe moyenne continue de se réduire", a-t-il abondé, en soulignant que dans le même temps, les PDG des grandes entreprises américaines gagnent désormais 400 fois le salaire moyen de leurs employés.

"Et nous avons un système fiscal tellement truqué que les milliardaires paient un taux d'imposition effectif inférieur à celui de la classe ouvrière" , a-t-il asséné.

Dans son ouvrage, le sénateur insiste aussi sur les "droits économiques", qu'il place au même plan que les droits humains, arguant qu'aucun citoyen ne peut être libre sans la garantie d'un minimum de droits économiques. Parmi eux figurent "le droit à un emploi bien rémunéré, le droit à des soins de santé de qualité, le droit à une bonne éducation, le droit à un logement abordable".

La conférence a été retransmise en direct et reste disponible pendant sept jours sur la chaîne YouTube du Southbank Centre.

Engouement chez les jeunes

Grande figure de la gauche américaine et du mouvement progressiste, Bernie Sanders s'est présenté à deux reprises aux primaires du parti démocrate pour l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Son discours pro-travailleurs avait alors suscité un engouement inattendu chez les jeunes.

L'influent élu, dont la voix porte au-delà des Etats-Unis, avait apporté son soutien l'été dernier aux grévistes britanniques du rail, rejoignant en personne un rassemblement à Londres.