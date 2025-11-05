Sainte-Soline: enquête administrative sur l'action des gendarmes, deux ans et demi après

Des gendarmes mobiles lors de la manifestation de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre les mégabassines, le 25 mars 2023 ( AFP / pascal lachenaud )

Une enquête administrative a été ouverte mercredi sur les agissements de gendarmes lors du violent rassemblement de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en 2023, après la publication dans la presse de vidéos montrant des tirs de grenades illégaux, parmi d'autres dérives dénoncées.

Le journal Libération et le site d'information Mediapart ont eu accès à des dizaines d'heures d'images captées ce jour-là par les caméras-piétons que portaient les forces de l'ordre, mobilisées en nombre (plus de 3.000) autour d'une réserve d'eau agricole contestée, surnommée mégabassine par des milliers de manifestants.

Le rassemblement, interdit, avait dégénéré en affrontements entre militants radicaux et gendarmes, plus de 5.000 grenades lacrymogènes et/ou explosives et des dizaines de tirs de LBD répliquant à une pluie de pierres, de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice.

Pour les deux médias, les forces de l'ordre ont multiplié les "tirs tendus" de grenades, une pratique dangereuse et interdite mais encouragée par leur hiérarchie.

"Tendu, tendu, tendu", "vous balancez un tendu s'il le faut", "on baisse le cougar (canon lanceur de grenades, NDLR) les gars, on les nique là, allez", entend-on sur des extraits diffusés.

"Y a un mec qui lui a mis une cartouche de LBD pleine tête, le mec il était sec, il l'a shooté pleine tête à dix mètres", raconte un gendarme dans une autre séquence.

- "À la marge" -

Les manifestants avaient annoncé 200 blessés dans leurs rangs dont 40 graves, deux restant un temps dans le coma; les gendarmes 45, dont un brûlé aux jambes.

Après des plaintes de manifestants, le parquet de Rennes avait ouvert une enquête, confiée à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) et toujours en cours.

Sollicité mercredi par l'AFP, ce dernier n'a pas répondu, de même que la direction de la gendarmerie (DGGN) à Paris.

Le ministère de l'Intérieur a cependant demandé à celle-ci "d'ouvrir une enquête administrative pour faire la lumière" sur les faits dénoncés dans la presse.

Selon Libération et Mediapart, le rapport de l'IGGN indique qu'"à la marge, certains gradés ont effectivement donné au cours de manoeuvres des instructions pour effectuer des tirs communément appelés +tendus+".

Le site d'information assure avoir entendu la consigne dans neuf des 15 escadrons de gendarmerie mobile mobilisés ce jour-là.

En juillet 2023, la Ligue des droits de l'Homme avait dénoncé un usage des armes "disproportionné et à plusieurs reprises non nécessaire" par les forces de l'ordre.

Les autorités ont toujours assuré de leur côté que la riposte avait été adaptée.

- "Au Nirvana" -

Les deux médias dénoncent aussi, dans le langage des gendarmes, une "volonté" de blesser gravement des manifestants, et la "satisfaction", voire la "jubilation" qu'ils en tirent.

"Je compte plus les mecs qu'on a éborgnés", "une GENL (grenade de désencerclement, NDLR) dans les couilles, ça fait dégager du monde, hein", "t'en crèves deux-trois, ça calme les autres", "tiens, dans ta gueule, fils de pute", "ça leur fera la bite", peut-on entendre.

"Je m'attendais à ce que ça soit bien mais pas autant", "on n'a jamais autant tiré de notre life", "un vrai kiff", "je suis au Nirvana, là, on est sur l'Everest de la (gendarmerie) mobile", lancent d'autres militaires.

La DGGN a déclaré à Libération et Mediapart que "les enregistrements disponibles" avaient "été mis à la disposition exclusive de la justice", déclinant tout commentaire à leur sujet.

"Si ces images révélaient d'autres infractions pénales que celles dont il était saisi, la procédure prévoit que le service d'enquête en informe le parquet. Ce qui n'a pas été le cas", leur a répondu quant à lui le procureur de Rennes.

Dans un communiqué mercredi, les blessés ayant porté plainte ont déploré que "la manière dont a été conduite cette enquête laisse clairement apparaître l'intention de classer sans suite" la procédure.

"Mes clients réclament tous l'ouverture d'une information judiciaire. Pour qu'un juge d'instruction puisse compléter les investigations de l'IGGN qui sont très, très insuffisantes à ce stade", a dit à l'AFP leur avocate, Me Chloé Chalot.