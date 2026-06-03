Saint-Pétersbourg sous les frappes de drones : l'Ukraine s'invite dans l'ouverture du Forum économique russe

Les attaques menées à l'aube mercredi 3 juin ont entrainé la fermeture de l'aéroport de Saint-Petersbourg, le jour même où s'ouvre le grand rendez-vous annuel des décideurs russes.

Un terminal pétrolier, à Saint Petersbourg, en septembre 2025 (illustration) ( AFP / OLGA MALTSEVA )

Au lendemain de la vague de drones et missiles balistiques russes sur l'Ukraine ayant fait au moins 23 morts à travers le pays, des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg dans la matinée de mercredi 3 juin, jour d'ouverture du traditionnel Forum économique rassemblant de nombreux dirigeants russes, ont indiqué des responsables russes et ukrainiens.

Quelque 20.000 invités de 130 pays devraient participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement annuel de trois jours et autrefois le principal rendez-vous de la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises occidentaux.

Le gouverneur russe de la ville, Alexandre Beglov, a indiqué que "plusieurs" infrastructures avaient été endommagées mais qu'il n'y avait aucun tué dans cette attaque, destinée selon des responsables ukrainiens à perturber ce forum où le président russe Vladimir Poutine est attendu et doit prononcer un discours vendredi.

Des drones ont frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire Kronstadt dans la ville, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques de représailles que Kiev qualifie de "sanctions à longue portée".

"Le Forum de Saint-Pétersbourg s'ouvre sur un joli panache de fumée noire"

"Le plan de l'Ukraine en matière de sanctions à longue portée est mis en œuvre exactement comme il le faut pour rapprocher la paix", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo montrant un dépôt pétrolier en flammes.Ces attaques ont contraint le principal aéroport de Saint-Pétersbourg à fermer plusieurs heures dans la nuit.

"Le Forum de Saint-Pétersbourg s'ouvre sur un joli panache de fumée noire en arrière-plan après les frappes ukrainiennes", a écrit sur les réseaux sociaux Serguiï Sternenko, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, en publiant une vidéo montrant des délégués se rendant sur le lieu de la manifestation avec de la fumée visible en arrière-plan.