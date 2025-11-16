Saint-Marin ne disputera pas la Coupe du monde
Coup de théâtre.
En s’inclinant en Bosnie-Herzégovine (3-1), la Roumanie a entériné les chances de qualification de Saint-Marin à la Coupe du monde . Comme on vous l’expliquait plus tôt dans la semaine, Saint-Marin avait encore un mince espoir de rejoindre l’Amérique via la Ligue des Nations. Pour cela il fallait notamment que la Roumanie ne s’incline pas en Bosnie, ce qui n’a donc pas été le cas.…
SO pour SOFOOT.com
