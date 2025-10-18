 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Étienne rechute à Geoffroy Guichard
information fournie par So Foot 18/10/2025 à 22:03

Saint-Étienne rechute à Geoffroy Guichard

Saint-Étienne rechute à Geoffroy Guichard

Saint-Étienne 2-3 Le Mans

Buts : Tardieu (28 e , 80 e S.P.) // Rabillard (21 e ), Gueye (55 e S.P.), Harhouz (68 e )

Coup d’arrêt.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank