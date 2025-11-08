 Aller au contenu principal
Saint-Étienne ramène Troyes sur terre
08/11/2025

Troyes 2 -3 Saint-Étienne

Buts : Diop (62 e ), Ripart (87 e ) // Boakye (11 e ), Cardona (32 e ), Duffus (45 e +3)

Docteur Saint et Mister Étienne.…

QB pour SOFOOT.com

  • L'OM recrute encore un ancien de la Juve
    L'OM recrute encore un ancien de la Juve
    information fournie par So Foot 08.11.2025 22:19 

    Marseille muscle son jeu. Deux heures après la victoire contre Brest, qui a propulsé l’OM à la première place de la Ligue 1, le club phocéen a annoncé le nom de sa nouvelle recrue : Federico Balzaretti . L’ancien international italien, passé par le Torino, la Juventus, ... Lire la suite

  • Le Havre coupe l'herbe sous le pied de Nantes
    Le Havre coupe l'herbe sous le pied de Nantes
    information fournie par So Foot 08.11.2025 21:08 

    Le Havre 1 -1 Nantes Buts : Lloris (90 e +5) // Abline (4 e ) Un bon vieux western.… QB pour SOFOOT.com

  • Sunderland rattrape Arsenal par le col
    Sunderland rattrape Arsenal par le col
    information fournie par So Foot 08.11.2025 20:46 

    Sunderland 2 -2 Arsenal Buts : Ballard (36 e ), Brobbey (90 e +4) // Saka (54 e ), Trossard (74 e ) Miaou !… QB pour SOFOOT.com

  • La Juve frustrée dans le derby
    La Juve frustrée dans le derby
    information fournie par So Foot 08.11.2025 19:59 

    Juventus 0 – 0 Torino Luciano Spalletti va s’arracher les cheveux. Déjà frustrée par le Sporting mardi, la Juventus a encore été contrariée ce samedi par son voisin, le Torino (0-0). Buteur lors des deux derniers matchs au Juventus Stadium, Dušan Vlahović est resté ... Lire la suite

