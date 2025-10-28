Saint-Étienne et Reims collent un set chacun, Montpellier cale
Les gros au rendez-vous
Après trois défaites en quatre matchs, dont deux à domicile, l’AS Saint-Étienne s’est rachetée devant son public. Et de quelle manière : les Verts ont été impitoyables envers Pau (6-0) . Un set qui permet à Sainté de se relancer. Avec un regain de confiance pour Irvin Cardona et Joshua Duffus, qui n’avaient plus marqué depuis août, l’ASSE monte sur la deuxième place du podium.…
