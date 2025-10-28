 Aller au contenu principal
Saint-Étienne et Reims collent un set chacun, Montpellier cale
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 22:29

Les gros au rendez-vous

Après trois défaites en quatre matchs, dont deux à domicile, l’AS Saint-Étienne s’est rachetée devant son public. Et de quelle manière : les Verts ont été impitoyables envers Pau (6-0) . Un set qui permet à Sainté de se relancer. Avec un regain de confiance pour Irvin Cardona et Joshua Duffus, qui n’avaient plus marqué depuis août, l’ASSE monte sur la deuxième place du podium.…

EL pour SOFOOT.com

