Un nom de la Ligue 1 met un terme à sa carrière
La retraite avant les fêtes.
Ce n’est pas une annonce que l’on attendait tard un vendredi soir, après un Angers-Nantes en Ligue 1. Sur le plateau du Late Football Club, l’émission diffusée sur Canal +, Wahbi Khazri a prononcé les mots redoutés par nombre de joueurs.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer