Reims répond à la polémique autour de sa section féminine

Le communiqué des joueuses de Reims fait des émules. Alors que les Champenoises se sont publiquement inquiétées de l’avenir de leur équipe et que l’UNFP a aussi réagi , le Stade de Reims a publié à son tour un communiqué pour « réagir aux différentes informations relayées ces dernières heures concernant l’avenir de sa section féminine » précisant qu’il « exprime aujourd’hui avec la plus grande clarté sa position : non, le Stade de Reims n’arrête pas sa section féminine . »

Pas de disparition mais plus d’ambition

Le hic dans tout ça, c’est que dans leur communiqué les joueuses ne se sont pas plaintes d’un possible arrêt de la section mais d’un manque de considération pour les féminines . De son côté, le club champenois tient à souligner qu’il « poursuit en effet pleinement son engagement en faveur du développement de la pratique et continuera de faire évoluer » et rappelle la place du club dans son territoire.…

JF pour SOFOOT.com