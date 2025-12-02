Saint-Cyr/Collonges, le petit club du Rhône face à son rêve lyonnais
David contre les Gones.
Ce lundi, Cléopâtre Darleux, ancienne internationale française de handball, a envoyé Saint-Cyr Collonges (R1) face à l’OL (L1) , en 32es de finale de Coupe de France. Deux clubs séparés d’à peine 20 kilomètres : autant dire un vrai derby du 69.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer