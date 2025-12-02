 Aller au contenu principal
Saint-Cyr/Collonges, le petit club du Rhône face à son rêve lyonnais
02/12/2025

David contre les Gones.

Ce lundi, Cléopâtre Darleux, ancienne internationale française de handball, a envoyé Saint-Cyr Collonges (R1) face à l’OL (L1) , en 32es de finale de Coupe de France. Deux clubs séparés d’à peine 20 kilomètres : autant dire un vrai derby du 69.…

L'offre BoursoBank